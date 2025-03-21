CHP’li Eylemci Polise Meydan Okudu

PROTESTO EYLEMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP’li bir eylemci, Saraçhane’de görevli Çevik Kuvvet komiserine meydan okudu. Kalabalık arasında bulunan eylemci, polis memuruna “Teke tek kapışalım” önerisiyle geldi.

POLİSİN SOĞUKKANLI TUTUMU

Polis memuru, eylemcinin bu meydan okumasını tereddütsüz kabul edip soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi. Ancak, polisin kararlı duruşuyla eylemci geri adım atmak zorunda kaldı. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.