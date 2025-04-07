Chp’li Genç: 299 Öğrenci Serbest Bırakılsın

CHP MİLLETVEKİLİNDEN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde yaşanan olaylar sonucunda tutuklanan 299 üniversite öğrencisinin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu. Genç, “İki haftayı geçti artık tutuklulukları. Bırakın evlatlarımızı, gitsinler okullarına, sınavlarına girsinler. Bu tutukluluk hali uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun, bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Genç, tutuklu 299 öğrencinin üniversiteye yüksek puanlarla girmiş, ailelerinin gözbebeği olan bireyler olduğuna dikkat çekti. Ailelerinden gelen mesajların da kendisini endişelendirdiğini ifade eden Genç, “Bunların hepsi üniversite öğrencisi. Herhangi bir suçları yok çocuklarımızın. En doğal protesto haklarını kullanıyorlar” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

BURS VE SINAV HAKLARI RİSKTE

Genç, “Artık sınavları başlıyor, bırakın evlatlarımızı, gitsinler okullarına, sınavlarına girsinler. Bu tutukluluk hali uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Bu sorumluluğu nasıl alabiliyorsunuz? Bu çocuklarımızın geleceğini karartma sorumluluğunu sizler nasıl üstleniyorsunuz?” sözleriyle duygusal bir çağrı yaptı. Genç, herkesin bir evladı olduğunu belirterek, “Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun, bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın” dedi.