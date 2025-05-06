ChP’li Genç, TRT’yi Eleştirdi

TRT’NİN MALİ YAPISI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

TBMM’de gerçekleştirilen KİT Komisyonu’nda CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TRT’nin Sayıştay raporu ve mali tablolarını ele aldı. Genç, TRT’nin kamu hizmetinden ziyade siyasi hizmet ürettiğini vurguladı. 2023 yılında yalnızca tanıtım ve konuk ağırlama giderleri için 370 milyon TL harcandığını, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkının 2021 yılına göre yüzde 161 artarak 2 milyon 536 bin TL’ye ulaştığını belirtti. Genç, “TRT’nin bugünkü hali, halkın vergisiyle yürütülen bir sansür ve yandaşlık rejiminin medya ayağıdır.” dedi. TBMM KİT Komisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) mali raporlarını görüşmek amacıyla toplandı. CHP’li Genç, TRT’nin son dört yıldaki Sayıştay raporlarında tekrar eden sorunları dile getirdi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkının 2023’te toplamda 2 milyon 536 bin TL olduğunu ifade eden Genç, bu rakamın 2021’e göre artış gösterdiğini aktardı. Ayrıca, 2023 yılında tanıtım ve konuk ağırlama giderlerine harcanan 370 milyon TL’nin, reklam ve gösteri ajanslarının bilançosuyla benzer düzeye ulaştığını söyledi.

KAMU YAYINCILIĞININ ÖZELLİKLERİ

Genç, TRT’deki denetimsizliğe dikkat çekti. “Kamu yayıncılığı, sadece program üretmek ya da haber sunmak değildir. Halk adına konuşmak, her kesime eşit mesafede durmak, şeffaf, hesap verebilir ve tarafsız bir kamu hizmeti üretmektir.” sözlerini belirtti. Ancak, TRT’nin mevcut durumu itibarıyla bu ilkelerden uzaklaştığını dile getirdi. Genç, Sayıştay’ın 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait raporlarını incelediğinde yıllardır karşılaşılan ciddi yapısal sorunlar ve kronik denetimsizlik ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Ayrıca, “TRT’de program üretim maliyetleri gerçeği yansıtmıyor.” dedi. Program maliyetlerine personel maaşları, bina giderleri gibi sabit giderlerin dahil edilmediğini ve bu durumun TRT’nin istediği programın maliyetini istediği şekilde gösterebilme fırsatı tanıdığını aktardı.

2023 yılı için yalnızca tanıtım ve konuk ağırlama giderlerinin toplamının 370 milyon TL olduğunu vurguladı. Yurtdışındaki konaklamalardan lüks otellere, araç kiralamalardan dekor, kostüm ve makyaja kadar geniş bir harcama yelpazesi olduğunu belirtti. Genç, bu harcamaların kamu yayıncılığıyla ilgisi olmadığını ve gösteri ajanslarının bilançosuyla mukayese edilebilecek düzeyde gerçekleştirildiğini ifade etti. “Yayın kalitesi artıyor mu? Hayır. İzleyici memnuniyeti artıyor mu? Hayır.” diyerek lüksün, konforun ve protokol şatafatının arttığını söyledi.

DENETİMSİZ KAYNAK KULLANIMI

Sayıştay’ın yıllardır TRT’nin iç kontrol biriminin olmaması ve mali risk analizlerinin yapılmaması gerektiği uyarısında bulunduğunu vurguladı. Genç, bunun, kamu kaynağının “yönetim takdiriyle” ve hiçbir kontrol zinciri olmadan harcandığını gösterdiğini belirtti. Türkiye’de kamuda hiçbir kurumun TRT kadar denetimsiz olmadığına dikkat çekerek, bu durumun israf ve suistimali beraberinde getirdiğini ifade etti. TRT’nin 15 yıldır dijital karasal yayına geçemediğini, bu alandaki yatırımların etkin kullanılmadığını da sözlerine ekledi. Genç, tüm bu durumların TRT’yi geri kalmış bir medya yapısı haline getirdiğini ifade etti.

SİYASİ HİZMET İDDİALARI

Son olarak, TRT’nin halka ait olan vergi gelirlerini yöneterek, yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altını çizdi. 2023 yılında TRT Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkının toplamı 2 milyon 536 bin TL olduğunu, bu durumun 2021 yılına göre yüzde 161 artış sağladığını aktardı. Yönetim kurulundaki isimleri sorgulayan Genç, “Bu yapı yalnızca TRT’yi değil, kamu sektöründeki tüm liyakat mekanizmalarını olumsuz etkiliyor.” diye ekledi. Genç, TRT’nin artık bir kamu hizmeti değil, siyasi hizmet ürettiğini iddia etti. “Mesele yalnızca maliyet meselesi değil, aynı zamanda bir rejim meselidir.” diyerek durumu değerlendirdi.