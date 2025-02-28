CHP’li İki Belediye Başkanı Evleniyor

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlilik kararı aldı. Çift, nisan ayında CHP lideri Özgür Özel’in katılacağı bir törenle dünya evine girecek.

ÇİFTİN DÜĞÜNÜ İÇİN TARİH BELİRLENECEK

Bodrum Belediye Başkanı olarak görev yaparken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen ve 31 Mart’ta seçilen asker emeklisi Ahmet Aras ile Muğla’nın ilk kadın ilçe belediye başkan adayı olan Gonca Köksal, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından gelen açıklamada, alınan karar sonrası nisan ayında düzenlenecek düğün töreninin tarihinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi. Ayrıca, düğün törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı bildirildi.

AHMET ARAS’IN KİMLİĞİ

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970’te Bodrum’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu’nda tamamlayarak lise sınavlarına girdi ve Fen Lisesine yerleşti. İzmir Atatürk Lisesi’ne kaydını yaptırdıktan sonra Askeri Lise sınavını kazanarak eğitimine Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etti. Mesleki kariyerine 1992-1993 yıllarında Konya’da başladı ve ardından 1993-1996 yılları arasında Ardahan’da görev yaptı. 1996’da Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığına atandıktan sonra 2000 yılında Zara Askerlik Şubesi Başkanlığına, 2004’te de Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına getirildi. 2008’den 2011’e kadar Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda görev yaptı ve 2012’de Kosova’da NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücüne atandı. Bu dönemde yarbay rütbesine terfi etti. 2013 yılında Bodrum’a döndükten sonra turizm sektöründe yer aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına aday olarak bu görevi de sürdürmektedir.

GONCA KÖKSAL’IN PROFİLİ

Gonca Köksal, 1981’de Muğla’da doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden, yüksek lisans eğitimini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden aldı. Köksal, 2014 yılında CHP’den Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019’a kadar İmar Komisyonu Başkanlığı ve diğer benzer görevlerde bulundu. 2019-2024 yılları arasında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nde çeşitli görevlerde yer aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak seçildi.