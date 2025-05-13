CHP’li Karabat’tan 97 gözaltı tepkisi

ÖĞRENCİLERİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen eylemler sırasında 97 öğrencinin gözaltına alınmasına sert bir şekilde karşı çıktı. Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çocuk istismarını savunan bir yobaza ses çıkaran Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 97 kardeşimiz, polis şiddetiyle, ters kelepçeyle, biber gazıyla gözaltına alındı!” ifadesini kullandı.

ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞİYORUZ

Karabat, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bu ülkenin gururu olduğunu belirterek, “Onlara bu şiddeti, bu zulmü reva görenlerin vakti çoktan doldu! Hiçbir kardeşimiz yalnız kalmayacak” dedi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve hukuk komisyonunun, şu anda Vatan Emniyet’te süreci takip ettiğini vurgulayarak, “Öğrencileri derhal serbest bırakın!” çağrısında bulundu.