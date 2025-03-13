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CHP’li Meclis Üyesi Kadına Şiddet İddiası

ŞİŞLİ’DE ŞİDDET OLAYI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın iş yerinde bir kadına yönelik şiddet içeren görüntüler gün yüzüne çıktı. Ofis içinde gerçekleşen olayda, Özcan’ın kadına fiziksel saldırıda bulunduğu anlar kaydedildi. Söz konusu olay, orada bulunan başka bir kadının müdahalesiyle sona erdi.

KAMERALAR HAKARETLERİ YAKALADI

Olayın akabinde, şiddet durduktan sonra, Yusuf Özcan’ın kadının arkasından hakaretlerde bulunmaya devam etmesi de kameralara yansıdı. Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması, geniş bir tepki oluşturdu. Olay sonrasında kamuoyunda, Özcan’ın görevinden istifa edip etmeyeceği tartışma konusu haline geldi.

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