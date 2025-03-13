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CHP’li Meclis Üyesi Yusuf Özcan İstifa İstendi

ÖZCAN’IN ŞİDDETLİ DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKTI

Şişli Belediyesi’nde görev yapan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, bir kadını darp ettiği görüntülerle gündeme geldi. İstanbul Şişli’deki ofisinde gerçekleşen olayda, başka bir kadının müdahalesiyle durum son bulurken, Özcan’ın darp ettiği kadına hakaret etmeye devam ettiği anlar da kaydedildi.

CHP GENEL BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Bu olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti. Özel’in, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’yı arayarak Özcan’ın istifasını istemesi gündeme geldi. Özcan’ın istifa etmemesi halinde hakkında disiplin işlemlerinin derhal başlatılacağı bilgisi de ortaya çıktı.

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