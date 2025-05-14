CHP’li Milletvekili Akkuş İlgezdi Açıklamada Bulundu

İSTİSMAR VE DOĞUM ANALİZİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2001-2024 yılları arasında Türkiye’de 590 bin 317 18 yaş altı doğum olduğunu ve bunun 21 bin 487’sinin 15 yaş altı çocuklar tarafından yapıldığını ifade ediyor. “18 yaşından küçük çocukların gebelik durumunun cinsel istismar boyutuyla değerlendirilmesi gerekiyor, ancak bu yakıcı sorun iktidarın hiç umurunda değil” diyor. Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı doğum verilerini eleştirerek, “24 yılda 18 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 590 bin 317 oldu! Üstelik bu doğumların 21 bin 487’si 15 yaş altı.” diye ekliyor.

ADLETİ BAKIMINDAN YANLIŞ ANLAYIŞ

Akkuş İlgezdi, adalet sisteminin çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmek yerine, 18 yaşından küçük gebeliklerde evlilik izni verilmesini ‘mücbir’ yani zorlayıcı sebep olarak gördüğünü belirtiyor. “Henüz çocuk yaşta olan birine mahkeme kararıyla ‘evlenebilir’ denmesi, kanun eliyle istismarın önünü açmak demektir” şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu durum, çocukların korunması gereken bir konu olmasına rağmen, iktidarın bu soruna duyarsız kaldığını vurguluyor.

DOĞUM HIZI VE TEŞVİKLERİN YETERSİZLİĞİ

Gamze Akkuş İlgezdi ayrıca, iktidarın doğum hızının düşmesine karşı sunduğu teşviklerin yetersiz olduğunu belirtiyor. “Kaba doğum hızı binde 20,3’ten 2024 yılında binde 11’e düştü.” diyen Akkuş İlgezdi, eğitim seviyesi yükseldikçe doğum oranlarının da azalmaya devam ettiğini ifade ediyor. 2024 yılında yüksek öğretim alan kadınların çocuk sayısının 1,22’ye gerilediğini, okuma yazma bilmeyen ya da okul bitiremeyen kadınlarda ise bu sayının 2,65 olduğunu aktarıyor. 2009 yılında 30 ilin Türkiye ortalamasından yüksek doğurganlık hızına sahip olduğunu, 2024 yılında ise bu sayının 26 ile düştüğünü belirtiyor.