CHP’li Murat Bakan, Sırrı Önder’i andı

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Murat Bakan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için duyduğu üzüntüyü sosyal medyada paylaştı. Bakan, “Sırrı Süreyya Önder barışçıl bir insandı. Bu tutumunu hem siyasette hem de Meclis’teki ilişkilerinde görmek mümkündü. Güleryüzlü, hazırcevap, samimi ve insani tarafı güçlü bir insandı” ifadelerini kullandı.

ÖNDER’İN VEFATI VE TAZİYE İFADELERİ

Önder’in vefatının ardından Murat Bakan taziye mesajında, “Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kendisiyle düşüncelerimizde çoğu zaman paralellik olmadı, eleştirdiğim de çok olmuştur. Ama şunu da açıkça söylemeliyim: Sırrı Süreyya Önder barışçıl bir insandı” şeklinde sözler sarf etti. Bu mesajında, Önder’in barışçıl tutumunu vurguladı.

MECLİS’TEKİ GÜZEL ANILAR VE İKİLİ İLİŞKİLER

Bakan, TBMM’deki görev sürelerinde Önder ile kurulan ilişkiye de değindi. “Aynı dönemde Meclis’te görev yaptığımızda da her zaman saygılı, insani ve esprili bir ilişki kurduk” dedi. Son olarak, karşılaştıkları esprili anıyı anlatarak, “Hatta en son sağlık sorununu yaşamadan önceki hafta berberde karşılaştık. Her zamanki esprili haliyle, kel olmama vurgu yaparak, ‘Sayın Bakan, sen berbere para mı veriyorsun?’ diye takıldı. Ben de ‘Başkanım, saçım az olduğu için yarı parasını alıyorlar’ dedim. Birlikte güldük” ifadelerini kullandı.

INSANI YÖNÜ VE BARİŞÇIL DURUŞU UNUTULMAYACAK

Murat Bakan, Sırrı Süreyya Önder’in insani yönünü ve barışçıl duruşunu takdirle anarak, “Siyasi farklılıklarımız olsa da, onun insani yönünü ve barışçıl duruşunu her zaman takdir ettim. Allah rahmet eylesin” şeklinde tamamladı. Önder’in vefatı, birçok siyasetçi tarafından üzüntüyle karşılandı.