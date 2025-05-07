CHP’li Murat Emir, HSK’ya ilişkin eleştirilerde bulundu

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN HSK ÜYELERİNE ELEŞTİRİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) görev süresi dolan 5 üye için belirlenen 15 adayın görüşüldüğü toplantıya dair eleştirilerde bulundu. Emir, “Dün yapılan tek tek oylama yerine blok listenin oylaması, blok listelerin oylanması; sonrasında da yapılan üçüncü tur oylama işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa çiğnenmiştir, anayasa ayaklar altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

MECLİS’İN ÖNEMİ VE HSK’NIN ROLÜ

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, önceki gün yaptığı toplantıda, Meclis Genel Kurulu tarafından seçilecek 5 üyenin üç katı aday belirledi. Emir, HSK’nın yargıdaki önemine değinerek, “HSK, hakimlerin, savcıların özlük hakları ile tayinleri, terfileri, görev yerleri ile ilgili birinci dereceden belirleyici kuruluştur. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının en önemli yeridir. HSK’yı kontrol ettikleri için de Türkiye’de artık bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmenin olanağı kalmamıştır. Ancak demokratik hukuk devletinin temeli kuvvetler ayrılığıdır ve kuvvetler ayrılığı da bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle HSK seçimlerini son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

OYLAMA USULÜNE TEPKİ

Emir, HSK seçimleriyle ilgili anayasada yer alan kuralları hatırlatarak, “Dün yapılan tek tek oylama yerine blok listenin oylaması; sonrasında yapılan üçüncü tur oylama işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa diyor ki; ‘Tek tek oylayacaksın.’ ‘Hayır, üç üç oylayacağım’ neden? Anayasa 159, ‘en çok oy alanla bir sonraki kişiyi torbaya koyacaksın, çekeceksin’ diyor. Başka türlü senin adamını anayasayı çiğneyerek baştan savma bir şekilde seçmen mümkün değil. Bir hukuk skandalı daha yaşandı, üçüncü tur oylama yapıldı. Böyle bir oylama usulü söz konusu değil. Bu kadar açık anayasa tanımazlık, anayasayı ihlal, hem de Karma Komisyon’da. Nasıl yapılabilir ve buna nasıl tahammül edebiliriz? Elbette ki etmedik, Komisyon’dan çekildik. Anayasa yargısına da gideceğiz, her tür olanağı zorlayacağız, milletimize de şikayet ediyoruz. Dün anayasa çiğnenmiştir” dedi.