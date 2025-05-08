CHP’li Okan Konuralp, Erişim Engeline Tepki Gösterdi

CHP MILLETVEKİLİNDEN TEPKİLER

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeline büyük tepki gösteriyor. Konuralp, “Kötülük bile liyakat ister, o kötülüğü bile gerçekleştiremeyecek kadar liyakatsizliğe boğulmuş durumdalar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onlar liyakatsizlikte boğulurken, adaletten ve hukuktan yana olanlar kazanacak” şeklinde açıklamada bulundu.

KAMUOYUNDAKİ RİSKLER

İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeline yönelik tepkiler devam ediyor. Okan Konuralp, ANKA ile yaptığı görüşmede, iktidarın suçluların telaşında olduğunu vurguladı. Konuralp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut siyasi iktidarın hukukilik kılıfı adı altında cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirmiş olması, suçluların telaşı içerisinde olduklarının kanıtıdır. Bu onlar için son derece hazin bir durum.”

Konuralp, iktidarın bu tür kararlar alarak komik bir duruma düştüğünü belirtti. “Bu hesap kapatmaları, kendi siyasi gelecekleri açısından bir çözüm olduğunu düşünecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar” ifadesini kullandı. Beyazıt Meydanı’ndaki bir mitinge de dikkat çeken Konuralp, bu noktada üniversitenin diplomasını iptal etmesiyle ilgili bir eleştiride bulundu.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DAVET

“Karanlığa mahkum etti. Ama Türkiye siyasi tarihinin en aydın, etkileyici mitinglerinden biri oldu” diyen Okan Konuralp, toplumun adaletten ve hukuktan yana olanların yanında yer alarak ortak mücadele verme çağrısında bulundu. “Gün geçtikçe artan bir katılımla insanlar bu demokrasi mücadelesinin bir parçası oldular. Siyasi iktidarın aldığı bu kararla dünyanın otokratlarıyla bir araya gelmeyi tercih etmiş durumda” şeklinde konuştu.