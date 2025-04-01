CHP’li Özel’den Boykot Çağrısına Tepkiler Arttı

ÖZGÜR ÖZEL’İN BOYKOT ÇAĞRISI VE TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firma için boykot çağrısı yaptı. Yapmış olduğu açıklamada yarını işaret eden Özel, “ülke genelindeki boykota herkesi katılmaya davet etti.” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrısıyla ilgili bir soruşturma başlatırken, Özel’e yönelik tepkiler de hızla arttı. Özel’e ilk tepki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük ‘siyasi fanatizm’ ve ‘sosyal bölücülük’ olarak kayda geçmiştir.”

TEPKİLERİN ARTAN SEBEBİ

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye yönelik çabaları dışında etkili bir muhalefet yeteneği sergileyemediği açık bir şekilde görülüyor. “CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür.” şeklinde değerlendirmelerde bulunan Çelik, Özel’in siyasi söylemlerinin yalnızca tehditler, milli firmaları hedef almak ve sosyal bölücülükten oluştuğunu belirtti. Ayrıca, “Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN CEVAP

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise duruma ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Türkiye, son dönemde hem içerde hem dışarda yoğun dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele vermektedir. Ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeler ve bu süreçte kamuoyuna yansıyan iddialar dehşet vericidir.” Altun, “bu kadar ciddi iddialar karşısında mahcubiyet duyması gerekenler, kamu vicdanına hesap vermek yerine, yalan ve iftira siyasetini sürdürmekte” olduğunu belirtti. Yine, Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde bile kutsal değerlere yönelik alçak saldırılar ve organize küfür kampanyalarının toplum huzurunu hedef aldığını söyledi.

MİLLİ MENFAATLERİ İHLAL EDEN SÖYLEMLER

Altun, “Ana muhalefet kadrolarının sömürgeci zihniyeti çağrıştıran tutumlar içine girerek uluslararası odaklardan siyasi meşruiyet devşirme gayretleri ibret vericidir.” diyerek, “Kendilerini hâlâ vesayet Türkiye’sinin imtiyazlıları zanneden azgın azınlık bilmelidir ki Türkiye, birilerinin küresel güçlere sırtını dayayıp parmak sallayacağı bir ülke değildir.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin “artık vesayet odaklarının, küresel güçlerin arka bahçesi olmadığını” vurguladı.

Altun, farklı görüşlere tahammül edemeyen ve demokratik olgunlukla bağdaşmayan faşizan anlayışların asla kabul edilemeyeceğini belirtti ve sektör emekçilerine yönelik tehdit ve baskılara karşı yalnız olmadıklarını ifade etti. Türkiye’nin, “güçlü olduğunu ve yoluna milletin iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edeceğini” dile getirdi.