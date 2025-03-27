CHP’li Özer’e Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Milletvekili Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Soruşturmanın temel nedeni, Özer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik olan yolsuzluk soruşturmasında ‘sahte tanık’ iddialarında bulunması olarak öne çıkıyor.

SORUŞTURMA NEDENLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.