CHP’li Özgür Çelik’e Soruşturma Açıldı

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı tarihle ilgili olarak soruşturma açıldı. Soruşturmanın sebebi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” olarak belirtilirken, Çelik bu süreçte İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA DETAYLARI VE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çelik, Halk TV’ye yaptığı ilk açıklamada, “Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar” şeklinde konuştu.