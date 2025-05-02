“CHP’li Şoförden Police Şikayet.”

Olayın Gelişimi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Talatpaşa Bulvarı üzerinde görevde olan bir polis memuru, 23 Nisan tarihinde CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait olan aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olmasından dolayı durdurmak istedi. Ancak aracı kullanan şoför, “dur” ihtarına uymayarak aracı doğrudan polis memurunun üzerine sürdü.

Yaralanma ve Şikayet Süreci

Durdurulan araç, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru, kendisine aracı süren şoförden şikayetçi oldu. Adnan Beker, sosyal medya üzerinden yaşanan olaya dair bir görüntü paylaşarak bazı açıklamalarda bulundu. Beker, “Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Emniyet Açıklaması ve Suç Duyurusu

Emniyet, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği’nden alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partiye ait ses ve yayın otobüsünün, “girişinin ve bulunmasının yasak olduğu” Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığını belirtti. Sürücünün, görevli polis memurunun “dur” ihtarına uymadığı ve aracı, “bir silah gibi kullanarak” memurun üzerine sürdüğü ifade edildi. Polis, son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Emniyet, G.G. isimli şoför hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, gece gündüz milletin huzur ve güvenliği için görevde olan polislere yönelik fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısında duracaklarını vurguladı.