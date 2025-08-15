CHP’li Taşcıer, Emek Kürsüsü’nü Tanıttı

HAFTALIK TATİLLERİN YOK EDİLMESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 14 Temmuz’da yayımlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatillerinin fiilen ortadan kaldırıldığını belirtiyor. Taşcıer, “Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı, ‘yazılı rıza’ bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi” diyor. Partisinin genel merkezinde turizm çalışanlarıyla sektörün sorunları üzerine basın toplantısı düzenleyen Taşcıer, bu durumun emekçilerin dinlenme haklarına yönelik açık bir saldırı olduğunun altını çiziyor.

EMEK KÜRSÜSÜ’NÜN KURULMASI

Taşcıer, emeğin sesini etkili şekilde duyurmak ve çeşitli iş kollarındaki yapısal sorunları kamuoyuna iletmek amacıyla “Emek Kürsüsü”nü hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Bu girişimin temel amacı, dayanışma kanallarını güçlendirmek ve emeğin haklarını koruyacak demokratik mekanizmaları oluşturmak. Taşcıer, “Emek Kürsüsü’nün temel hedefi, dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır” diye ekliyor.

KANUNİ HAKLARIN VURGULANMASI

Taşcıer, 7 günlük süreç içinde en az 24 saat kesintisiz dinlenmenin işçilerin kanuni hakkı olduğunu belirtiyor. 14 Temmuz 2025’te yapılan düzenlemeyle turizm emekçilerinin hafta tatillerinin tamamen yok olduğuna dikkat çeken Taşcıer, şu sözleri kaydediyor: “Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzenleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır.” Ayrıca, sendika temsilcileri ve turizm çalışanları da sektörle ilgili yaşadıkları sorunları dile getiriyor.