CHP’li Taşcıer Sayıştay Raporlarını Eleştirdi

Gamze Taşcıer’in değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, sosyal güvenlik alanına ilişkin 2024 yılı denetim raporunu değerlendirdiği basın toplantısında, Sayıştay raporlarının asli denetim işlevini kaybettiğini belirtti. Taşcıer, “Sayıştay raporları, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından demokrasinin ‘hesap verilebilirlik’ ilkesini hayata geçirir. Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin denetim raporu ise çürümeyi, sorumsuzluğu ve keyfiliği açık biçimde gözler önüne seriyor. Bugün Sayıştay raporları, adeta denetleyenle denetlenenin ortak mutabakat metinine dönüştüğü pembe raporlardır” dedi.

DENETİM İŞLEVİ YİTİRİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali tablolarının gerçekliği yansıtmadığını vurgulayan Taşcıer, “SGK’nın mali tabloları gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 49,7 milyar TL’lik tecil edilmiş alacak sistemde görünmüyor. Teminat kayıtları eksik, bozulan taksitlerin takibi yapılamıyor. Kısacası tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor. Bir bakkal bile veresiye defteri tutarken, SGK bunu bile yapamıyor” açıklamasında bulundu. Taşcıer, icra takibi yapamayan SGK’nın sorunlarına da dikkat çekti.

İCRA TAKİBİ YAPILAMIYOR

Taşcıer, “2019-2024 yılları arasında icraya intikal ettirilen dosya sayısı 5,5 milyonu geçmiş durumda. Alacak miktarı, 318 milyar liranın üzerine çıktı. SGK alacaklarının sadece 3’te 1’ini yani yaklaşık 108 milyar lirasını tahsil edebildi. Neden? Çünkü SGK’nın alacak yönetimi sorunlu. Ne yazık ki, insan kaynağı yetersiz ve giderilmesi için bir adım atılmıyor. 2014’te bin 280 olan icra memuru sayısı, 2023’te bin 146’ya düşmüş” ifadelerini kullandı.

ALACAKLARIN TAKİBİ SORUNLU

Raporun alacakların takibine ilişkin başka bir tespit daha içerdiğini açıklayan Taşcıer, “2024 yılı içinde tam 169 milyar 689 milyon liralık alacak icraya aktarılmış, bu tutarın 53 milyar 828 milyon lirası tahsil edilmiş. Fakat bu devasa işlemlerin hiçbiri muhasebe kayıtlarına yansıtılmamış. Devletin alacağı var ama kayıt yok. Tahsil edilen para var ama sistemde görünmüyor. Böyle bir yapının varlığı, sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmaz; tam tersine içten içe çürütür” dedi.