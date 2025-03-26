CHP’li Vekil Taşkın Özer’e Soruşturma Açıldı

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma süreciyle karşılaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında, attığı tweet nedeniyle hukuki işlem başlattı. Başsavcılığın yapmış olduğu açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen liderliğini tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili olarak sahte tanık arandığı, bazı tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘Yargı organlarını aşağılamak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Özer, bu soruşturma çerçevesinde şu ifadeleri kullandı: “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından ‘İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin.’ denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor… Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. ‘İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım’ denilerek baskı altında tutuluyor. Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor.”

İMAMOĞLU’NUN DOSYALARI GÖNDERİLDİ

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in de dahil olduğu öğrenildi. İki milletvekilinin dosyaları, yetkisizlik nedeni ile ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.