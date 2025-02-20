CHP’li Vekil Trafik Kazası Geçirdi

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Ardeşen ilçesi Yeniyol köyü mevkiinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 09 AGJ 200 plakalı araç çarpıştı. Bu kazada Milletvekili Ocaklı ile diğer araçtaki M.M. ve S.K. hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ocaklı ve diğer yaralıların sağlık durumları iyi, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyorlar.