CHP’li Vekiller ODTÜ’de Öğrencileri Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN PROTESTOSUNU DESTEKLEDİLER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ODTÜ Rektörlük binası önünde gerçekleştiren basın açıklaması yapan ODTÜ’lü öğrencileri ziyaret etti. Tanal, “Biz hepinizden çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz. Siz AK Parti dışında başka bir iktidar görmediniz. Diğer iktidarlar nasıldır bilmiyorsunuz ve bu onların çalışkan olduğu, becerikli olduğu, işi bildiğinden dolayı değil. Belki bizlerin dağınık yapısındandır. Artık bu dağınıklık bitmiş durumda. Biz önümüze gelecek olan erken seçimi zorluyoruz. Artık bir iktidar hukuk dışına çıkmışsa gayrimeşrudur, meşruiyetini yitirmiştir” diye konuştu. Suiçmez de “O sandığı en yakın zamanda getireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz. Bunun başka yolu yok” şeklinde açıklama yaptı.

GEZİ PARKI BELGESELİ GÖSTERİMİ YAPILDI

ODTÜ öğrencileri, Rektörlük binası önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine devam eden protestolarda polisin ve rektör Ahmet Yozgatlıgil’in tutumuna dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından öğrenciler forum düzenleyerek mevcut sorunları tartıştı. Forum sonrası Gezi Parkı eylemine dair bir belgesel gösterimi yapıldı ve belgeseli izleyen öğrenciler, Tanal ve Suiçmez’in ziyaretine uğradı.

TANAL’DAN POLİSİN ŞİDDETİNE TEPKİ

Tanal, ODTÜ’lü öğrencilerin taleplerini dile getirerek “Polis ablukasından kurtulmak istiyorlar. Polis, vatandaşını dövmemeli. Polisin görevi vatandaşın huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlamaktır. Yoksa polisin cop sallayarak, insanımızı dövme hakkı yoktur” dedi. Biber gazı kullanımıyla ilgili olarak da “Yönetmeliğe göre vatandaşa direkt biber gazı sıkılmazsız suçtur” diyerek, biber gazının nasıl kullanılması gerektiğini belirtti.

SLOGANLARA YANIT VERDİ

“Dün İstanbul’da konuşma engellisi kekeme olan bir yurttaşın haksız gerekçeyle gözaltına alındığını” söyleyen Tanal, “Devlet karpuz mu ki bir slogan atmayla yıkılıyor?” diyerek durumu eleştirdi. ODTÜ’lü öğrencilerin “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil” sloganı atmasına karşılık vererek, “Kurtuluş sandıkta” ifadesinde bulundu ve siyasi sürecin seçim ve sandıkla değişeceğini vurguladı.

REKTÖRE BAĞDAŞ KURMA TEKLİFİ

Tanal, ODTÜ rektörü Ahmet Yozgatlıgil’e seslenerek “Gelin öğrenci arkadaşlarımla ben nasıl böyle bağdaş kurduysam siz de gelin bağdaş kurun” şeklinde bir çağrıda bulundu. Tanal, burada kibirle bir yere varılamayacağını ifade etti. Ayrıca, kendisinin de halk çocuğu olduğunu belirtti.

ÖZÜR DİLEDİLER, UMUTLA SEÇİM BEKLİYORLAR

Tanal, “Bu millet getirdiği gibi de götürmesini bilir” diyerek, siyasetçilerin öz eleştiri yapması gerektiğini belirtti ve “Hepinizden biz özür diliyoruz. Çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz” dedi. Suiçmez de ülkenin zor bir dönemde olduğunu, umudun her zamankinden fazla olduğunu belirterek “O sandığı en yakın zamanda getireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz. Bunun başka yolu yok” şeklinde ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ İLE İLETİŞİM KURULDU

Bir öğrenci, “Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş tarafından da burada tek başımıza bıraktık” dedi. Bunun üzerine Tanal, Yavaş ile telefon görüşmesi yaptı. Öğrencilerin talebini Yavaş’a ileten Tanal, Yavaş’ın ODTÜ’ye geleceğini söyledi.