CHP’li Yetkililer Tutuklu Gençleri Ziyaret Etti

GENÇLERİN ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar neticesinde tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. İzmir’deki protestolar nedeniyle tutuklanan 17 genci Menemen Cezaevi’nde ziyaret eden Gökçen, Bakan ve Yücel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gökçen, “Bugün bayram, fakat bazı ailelerin sofralarında ve evlerinde büyük bir eksik var. Onların çocukları, gencecik insanlar, yurttaşlarımız bayramı cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldılar. Haksız yere tutuklandılar” dedi.

AÇIKLAMALAR VE TEŞEKKÜRLER

Gökçen, Menemen Cezaevi’ndeki gençlerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Bu noktada özellikle İzmir Barosuna ve gönüllü avukatlara teşekkür etmek istiyoruz. Avukatlar üstün çabayla, çoğu zaman sabahlara kadar görevlerini yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Tutuklu gençlerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında cezaevi yönetimiyle görüştük. Bu ihtiyaçların bir an önce giderilmesini bekliyoruz” diye ekledi.

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

Gökçen, gençlerin gözaltına alınırken şiddet gördüğünü ifade ederek, bu konuda CHP Gölge Adalet Bakanlığı olarak çalışma yaptıklarını açıkladı. “Kötü muamele olarak nitelendirilmesine rağmen ters kelepçe uygulamalarının yaygınlaştığı, gözaltında darp ve yaralanmaların sıkça görüldüğü ifade ediliyor” diyen Gökçen, gözaltı süreçlerinin kaygı verici boyutlarda olduğunu söyledi. Ayrıca, “Hakimleri, tek bir soru bile sormadan, hakkında tutuklama kararı verdikleri kişinin yüzüne bir kere bile bakmadan, önceden hazırlanmış olan bir kararı açıklayan bir süreç yaşandı” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZLUK VE TAKİP

Gözaltına alınan gençlerin hukuk dışı bir tutuklama süreciyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Gökçen, “Bu muameleler sadece bizim değil, 86 milyonun takibindedir. Tutuklu gençlerin bir an önce serbest bırakılması beklenmektedir” dedi. Gökçen, hakların savunulması için gereken her türlü gayretin içinde olacaklarını belirtti.

Bakan, Türkiye’nin neresinde tutuklanan genç varsa ulaştıklarını belirterek, “Bu çocuklar, kendilerinin bir hukuksuzluk yapmadıklarının ve suç işlemediklerinin bilincindeler” dedi. Bunun yanında, “İkimizin de moralleri iyi durumda ancak cezaevinde temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Kim kötü muamele gördüyse, ona bunu yapanlardan hesap sorulacak” ifadesini kullandı.

PROTESTO HAKKI

Parti Sözcüsü Yücel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirilen eylemlerin hukuksuz olmadığını vurguladı. “Slogan atmak, yürüyüş yapmak ve protesto etmek suç değildir, Anayasa’dan kaynaklanan bir haktır” diyen Yücel, bu tutuklamaların siyasi baskılar sonucunda yapıldığını aktardı. Ayrıca, “Halkın direnme hakkı vardır ve halk bu haksızlıklara sessiz kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

AKP İKTİDARINA ELEŞTİRİ

Yücel, yaşananların AK Parti iktidarının politikalarının sonucu olduğunu belirtip, “AKP iktidarı, 23 yılda ülkeye büyük zararlar vermiştir” ifadesinde bulundu. “Direnecektir. Artık cin şişeden çıkmıştır ve bunu ne Tayyip Erdoğan ne AKP engelleyebilecektir” dedi. Yücel, CHP olarak bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.