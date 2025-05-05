CHP’li Yücel, Saldırı Münferit Değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını her fırsatta hedef gösterenler, siyaseti meşru zeminden çatışma alanına çekmeye çalışanlar, ‘daha çok CHP’li telef olacak’ diyenler bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret vermiştir. Bu saldırı münferit bir olay olarak kabul edilemez” dedi.

Özgür Özel’e Yönelik Saldırıların Ardındaki Siyasi İklim

CHP’li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemi ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, siyasetin kirli dilinin, dün Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik alçakça bir saldırı ile kendini gösterdiğini belirtti ve “Genel Başkanımıza yönelen saldırı, iktidarın ülkemizde hakim kılmaya çalıştığı, toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, düşmanlaştıran, muhalefeti ve muhalefet partisi liderlerini hedef gösteren siyasi iklimden bağımsız değerlendirilemez. Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını her fırsatta hedef gösterenler, ‘daha çok CHP’li telef olacak’ diyenler bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret vermişlerdir. Bu saldırı münferit bir olay olarak kabul edilemez” dedi.

Adalet Sistemi Üzerine Eleştiriler

Devamında Yücel, “Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanına saldırmak, partimizin temsil ettiği halk iradesine saldırmak demektir. Genel Başkanımıza yönelen bu yumruk, aslında demokrasiye, yaşam hakkına, hukuka, barışa ve birlikte yaşama kültürüne yönelmiştir. Yakın geçmişte; ‘Senin de mezarını kazarlar’, ‘Bu yolda bakalım kaç CHP’li telef olacak’ söylemleri, genel başkanımıza yönelen şiddetin zeminini hazırlamıştır. Bununla birlikte iktidar adalet sistemini yamalı bohçaya çevirmiştir. Toplumda cezasızlık algısını yaymış ve bunu destekleyen yasaları “yaptım oldu” anlayışı ile çıkarmıştır. İki evladını öldürmekten hüküm giyen bu saldırgan, eğer bu kadar kısa sürede tahliye olup toplum içerisinde elini kolunu sallayarak dolaşıyorsa ve Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanının burnunun dibine kadar gelebiliyorsa, burada ülkenin adalet sisteminde ve infaz sisteminde büyük bir sorun vardır” diye konuştu.

Hukuksuzlukların Gözler Önüne Serilmesi

Yücel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Diploma iptali ile başlayan hukuksuzluklar silsilesi, Kanal İstanbul yağmacılığına dur diyen bürokratların tutuklanmasına kadar devam ediyor. Hukuk olmayan bir ülkede her şey teker teker çöküyor. Bağımsız ve tarafsız yargıyı siyasetin elinde oyuncak haline getirenlerin Ekrem İmamoğlu korkusu da günden güne artıyor. Hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız iddialarla, şaibeli gizli tanık beyanlarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılama sürecindeki hukuksuzluklar, tarihe birer ‘utanç vesikası’ olarak geçecek.

Yücel, “İlk andan itibaren her bir aşamasında ayrı bir hukuksuzluğa tanıklık ettiğimiz bu ‘yargılama tiyatrosu’ milletimizin vicdanında meşru değildir. ‘Gördüm, duydum’ dedikodusu yapan ‘gizli tanıklarla’ yola çıkan talimatlı yargı, bu bomboş dosyayı doldurma telaşı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir operasyon daha düzenledi” ifadelerini kullandı.

Yücel, “Hukuktan saparak, zorbalığa başvuranlar, CHP’yi, Ekrem Başkanı ve bürokratlarını susturacaklarını, geri adım attıracaklarını zannediyorlar. Ancak hukuksuzluktan gözü dönmüş AKP iktidarına rağmen, halka hizmet hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.