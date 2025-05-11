Chp Lideri, 32 Anneyle Görüştü

ÖZGÜR ÖZEL’İN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 anneyi telefonla arayıp Anneler Günü’nü kutladı. Partinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Özel, Anneler Günü dolayısıyla birçok anne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmelerinin kapsamı oldukça genişti.

KUTLADIĞI İSİMLER

Özgür Özel’in telefonla görüşüp kutlama yaptığı anneler arasında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir yer aldı. Ayrıca tutuklu belediye başkanlarının eşleri ve anneleri de Özel’in kutladığı isimler arasında bulunuyor. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan ve annesi Sevim Şahan da bu anketin içinde yer alırken, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık ve annesi Gülseren Çalık da yer alıyor.

UNUTULMAYAN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Ayrıca, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in eşi Selma Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat da telefon görüşmelerine dahil oldu. Özgür Özel’in kutladığı diğer isimler arasında geçirdiği travmalarla gündeme gelen aileler yer aldı. Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok ve birçok acı hikaye barındıran aile bulunuyor.

Bu liste, yalnızca isimlerden ibaret değil; aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ve bu özel günde unutulmayan, acıları paylaşılan anneleri de kapsıyor. Özgür Özel, bu vesileyle önemli bir dayanışma örneği sergiledi.