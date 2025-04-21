Chp Lideri Özel, Anıtkabir’e Yürüyecek

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN PROGRAMI BELİRLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı çerçevesinde, Birinci Meclis önünde vatandaşlara konuşacak ve ardından Anıtkabir’e doğru yürüyecek. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna yanıt olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona katılmayacak. Özel’in, 23 Nisan programı hakkında detaylar da netleşti.

RESMİ TÖRE VE MECLİS TOPLANTISI

Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, sabah saat 09.15’te Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törene katılacak. TBMM Genel Kurulu ise saat 14.00’te Meclis’in açılışının 105’inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel gündemle toplanacak. Özel’in bu etkinliğe katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

BİRİNCİ MECLİS’TEN ANITKABİR’E YÜRÜYECEK

Özgür Özel, saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak. Yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden vatandaşlara hitap etmesi planlanıyor. Ayrıca, CHP Lideri Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle Meclis’teki akşam resepsiyonuna katılmayacağı bildiriliyor.

MİTİNGLER DEVAM EDİYOR

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması amacıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı illerinde düzenleniyor. Bu haftaki miting adresi Mersin olarak belirlenmiş durumda. Özel’in Mersinlilere hitap edeceği mitingin yer ve saat bilgisi, bugün saat 13.00’te toplanan MYK sonrasında netleşeceği öğrenildi.