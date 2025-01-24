CHP Lideri Özel Bilirkişi Raporunu Açıkladı

BOLU’DA YANGIN FACİASI RİSKLERİ ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Özel’in raporuna göre birçok devlet kurumu ve şahıs, olayı gerçekleştiren nedenler arasında ‘sorumlu’ olarak gösteriliyor.

SORUMLULARA DAİR KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Paylaşılan raporda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendislerin yanı sıra bakım, onarım ve denetimle görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlular arasında yer alıyor. Özgür Özel, raporda şunları belirtti: “Grand Kartal Otel’de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladı. İçişleri Bakanı, ‘Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak’ demişti. Adalet Bakanı da, ‘Kimin kusuru varsa hesap vermeli’ diye ekledi.” Raporda yer alan diğer bilgilerde ise otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın kurulumu ve işletmesinden sorumlu şahıslar kusurlu olarak belirtiliyor.

HEYETE BASKI İDDİALARI ORTAYA ÇIKIYOR

Ayrıca, Bolu Belediyesinin adının geçmediği belirtilen raporda, yangının otelin 4. katında çıktığı tespit edildi. Raporu hazırlayan 7 kişilik heyete ve kamu yetkililerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı ve bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği hakkında duyumlar alındığı da ifade edildi. Özgür Özel bu durumu da vurguladı: “Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.”