CHP Lideri Özel’den Sokağa Çıkma Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin gözaltına alınması ardından gelişmeler devam ediyor. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

HAFTADA YAPILACAK MİTİNGLERE DAVET

Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa çağıran Özel, “Bütün Türkiye’yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin” dedi.

İLK SEÇİMLERİN CUMHURBAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’DUR

Özel, konuşmasında “Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü’ye, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir” ifadesini kullanarak, “Bütün Türkiye’ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu’nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun” şeklinde devam etti.

İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN GÖZALTILAR VE OLASILIKLAR

Öte yandan, önceki gün saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun 4 günlük gözaltı sürecinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması öngörülüyor. İmamoğlu hakkında dört farklı senaryo gündeme geliyor. Ayrıca, İmamoğlu ve kendisine yöneltilen toplamda 7 suçlama bulunuyor.