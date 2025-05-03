Chp Lideri Özel, Ziyaret Gerçekleştirdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar Belediyesi ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Özel, Konya’daki mitingin ardından Ankara’ya dönüş yolunda Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ve Şereflikoçhisar Belediyesini ziyaret etti.

PARTİ YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Özel, bu ziyaretlerinde CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve partilileriyle bir araya geliyor. Ziyaret boyunca Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik ediyor.