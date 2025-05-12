Chp Lideri Özgür Özel Açıklama Yaptı!

AÇIKLAMA VE KONGRE KARARLARI

PKK, sabah saatlerinde yaptığı duyuruda örgütünü feshettiğini ve silahlarını bıraktığını belirtti. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kongrenin sonuçları bugün açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine olan desteğini ifade eden Özel, “Barışın yanındayız” dedi. Sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir. Ancak, bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz.”

Kürt sorunu da dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçiyor. Bu süreç, seçim planlarıyla değil; hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir. Ülkelerde iç barış, otoriter sistemlerde değil, demokratik hukuk düzenlerinde sağlanır. Türkiye’de toplumsal barışın güvencesi, millet iradesine, ulusal egemenliğimize, Lozan Anlaşması’nda tescil edilmiş bağımsızlığımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan yüzyılı aşkın varlığıyla kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyetimizdir. Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar bulunuyor.

ÇÖZÜMLER İÇİN SORUMLULUK BİLİNCİ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların rızasının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinci ile davranmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı koruyoruz. Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Demokratikleşme için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin şart olduğunu da hatırlatıyoruz.

ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ

Açıklamasında Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın özgürlüklerine kavuşması gerektiğini vurgulayan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi parti liderleri Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın, Ümit Özdağ’ın, tüm siyasi tutsakların ve toplumsal davalardan cezaevinde bulunanların özgürlüklerinin sağlanması ve tam demokratik rekabet koşullarının tesisi elzemdir,” dedi. “Bir yandan barışa yönelik adımlar atılırken, diğer yandan muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanması kabul edilemez. Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm yurttaşlarımıza sözümüzdür: Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, hep birlikte kalkınma ve zenginleşme hayalinin bir kez daha siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı, biz buradayız.” Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurguladı. “Bizler, ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye’nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğumuz ve tarihsel mirasımızın gücü ile barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla, bütün gücümüzle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.