CHP Lideri Özgür Özel Açıklamalarda Bulundu

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya dikkat çeken Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapılacağını ifade etti.

KURULTAYDAKİ GÜNDEM VE DAVET

Özel, “Kurultay’da tek gündem var. O da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır” dedi.

SİVİL DARBE VE CUMHURBAŞKANI YORUMLARI

19 Mart’ta yaşanan başarısız darbe girişimine değinen Özel, “Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe, daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır. Bu darbe Erdoğan’ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOGLU’NA DESTEK VE YENİ MİTİNGLER

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzlukla itham edildiğini öne süren Özel, “Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşanan sürecin üst kademe listesine ve Adil Karaismailoğlu’na da dikkat çekti.

MEDYA VE TANIKLAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Son olarak, medya üzerinden yapılan yargılamalara ve yalancı tanık tekliflerine de değinen Özel, “Ekrem Başkan’ı tutuksuz yargılayın. Ekrem Başkan’a soruları sorun, cevapları millet duysun” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı gerçek tanıkların sıkıştırıldığını belirtti.