CHP Lideri Özgür Özel’den Açıklama Geldi

PKK’NIN AÇIKLAMASI VE CHP’DEN GELEN DEĞERLENDİRME

PKK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kendisini feshettiğini ve silahları bırakma kararı aldığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kongrenin sonuçları bugün kamuoyuna açıklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece dair görüşlerini paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecine verdikleri desteği dile getiren Özel, “Barışın yanındayız” şeklinde bir ifadede bulundu.

ORTAK TEMENNİMİZ KANIN DURMASIDIR

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir.” Ancak bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa dönüşmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir.

BARİŞIN GÜVENCESİ DEMOKRASİDİR

Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkenin tüm meselelerinin çözümü için adalet, demokrasi ve hukuk devletinin temeli olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu süreç, günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil; hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir” dedi. Türkiye’de toplumsal barışın güvencesinin; millet iradesine, ulusal egemenliğe ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne dayandığını belirtti.

DEMOKRATİK DÜZEN HAZIRLANMALI

Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehit aileleri, gaziler ve mağdurların rızalarının alınacağı bir çözüm için de sorumluluk bilinciyle hareket etmeye kararlılık göstereceklerini ifade eden Özel, yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında beklemeksizin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin önemine dikkat çekti.

SİYASİ TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL HAKTIR

Özel, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın özgürlüklerine kavuşması gerektiğini vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir” şeklinde konuşan Özel, barışa yönelik adımların atılması gerektiği gibi muhalefete savaş açılmasının da kabul edilemeyeceğini belirtti.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, barış ve demokrasinin tesisine yönelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Özel, “Bizler, ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye’nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğumuz ve tarihsel mirasımızın gücü ile barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz” dedi. Bu doğrultuda, tüm güçleriyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.