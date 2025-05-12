Chp Lideri Özgür Özel’den Açıklama! Pkk, Silahları Bıraktı

PKK, FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI

PKK, sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, örgütünü feshettiğini ve silahlarını bıraktığını bildirdi. 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kongrenin sonuçları bugün açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bu gelişmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı. Özel, terörsüz Türkiye sürecine desteğini ifade ederek, “Barışın yanındayız” dedi.

TERÖRÜN SON BULMASI TEMENNİMİZDİR

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özel, “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir” ifadelerini kullandı. Bu sürecin başarılı olması için atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

HUKUK DEVLETİ TEMEL ÇÖZÜMDÜR

Özel, “Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer” açıklamasında bulundu. Bu sürecin, hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yürütülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de toplumsal barışın güvencesinin, cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dayandığını dile getirdi.

TAM ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK GÖSTERİLMELİ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit ailelerinin, gazilerin ve tüm mağdurların rızalarının alındığı kapsamlı bir çözüm için kararlılıkla hareket edeceklerini belirtti. Özel, “Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz” diye konuştu. Ayrıca, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KAMUOYUNUN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI

Özel, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ gibi isimlerin özgürlüklerine kavuşmasının önemine dikkat çekti. “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin istismar edilmesine izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Barışa yönelik adımlar atılırken, muhalefete yönelik baskıların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi, “Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, kalkınma ve zenginleşme hayalinin heba edilmemesi için buradayız” açıklamasında bulundu. Barış ve demokrasinin tesisine yönelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Özel, partinin vatandaşlar için bu konudaki kararlılığını yineledi.