CHP Lideri Özgür Özel’den Boykot Çağrısı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süregelen soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlamış ve tutuklanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte Saraçhane’de bir araya gelen kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, firmalar üzerinden boykot çağrısı yapmıştır. Özel, daha önce medya kuruluşlarını boykot ile tehdit ederken, bu kez kesin isimlerle uluslararası markalara karşı durduklarını belirtmiştir.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILIYOR

Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim, size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Ayrıca, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var, karşı kaldırımdan geçin…” diye eklemiştir.

FİRMA İSİMLERİ VERİLİYOR

Özel, Kilim Mobilya gibi markaları eleştirerek, “Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın” demiştir. Gençlerin de “Ülker, Ülker, Ülker” şeklinde talepte bulunduğunu belirten Özel, enerji için de Türk Petrol’ü boykot etmek gerektiğini vurgulamıştır. “Gaz alınacaksa hepsi alınabilir ama Türk Petrol diye bir şey yok” ifadesiyle durumu açıklamıştır.

MEDYA VE HİZMETLERDE BOYKOT ÖNERİLERİ

Özel, TRT’ye bakmamayı, TGRT televizyonunu da boykot etmeyi önermiştir. Ayrıca, “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha” diyerek, bu firmalara yönelik eleştirilerini sıralamıştır. “Kartalkaya’da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan’ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha!” şeklindeki son ifadeleriyle dikkat çekmiştir.