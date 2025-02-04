Chp Lideri Özgür Özel’den Eleştiri

TBMM’DE GRUP TOPLANTISI YAPILIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün grup toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de kendi grup toplantısını yapıyor. Toplantı öncesinde CHP’ye iki yeni üye katıldı. Demokrat Parti’den istifa eden ve bağımsız milletvekili olan Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, CHP’ye katıldılar. Enginyurt ile Uzun’un rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP LİDERİNDEN KARTALKAYA FACİASI AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, toplantıda partililere seslendi. Konuşmasında, “78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kartalkaya faciasının üzerinden tam iki hafta geçti. İçişleri Bakanı olay günü tüm sorumluların 10 gün içinde belirleneceğini taahhüt etti. Bugün o sözün üzerinden tam 14 gün geçti, sorumlular ortada yok. Adalet Bakanı’nın önce resmi yazıyla görevlendirdiği, sonra kabul etmeyip ‘Bu rapora Bolu Belediyesi’ni ilave etmezseniz almayız’ dedikleri, ‘Bu rapordan Turizm Bakanlığı’nı çıkarmazsanız almayız’ dedikleri rapora önce korsan dediler. Resmi görevlendirme yazısını açıkladık, isimleri, resimleri açıkladık. O günkü 7 kişilik bilirkişi heyeti, suçlu görmediklerini o rapora ilave etmediler.” sözlerini dile getirdi. Özel, yeni bilirkişilerin çalıştığını ancak yeni bir raporun hâlâ hazır olmadığını belirtti.

DEPREM FELAKETİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

CHP, depremde yıkılan ve hasar gören illerde var gücüyle yer alacağını duyurdu. 8-10 Şubat’ta Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları hatırlatan Özel, “650 bin konutun yıkıldığını, devletin güçlü olduğunu ve bir yıl içinde tüm konutların yapılarak teslim edileceğinin sözünü vermişti. Depremin birinci yılı bittiğinde açıkladık. Teslim edilen konut sayısı sadece 18 bin 19’dur. Yani söz verilenin yüzde 2,7’si.” şeklinde konuştu.

YARGILAMALAR HAKKINDA ELEŞTİRİLER

Özel, depremin ardından yürütülen yargılamaları da eleştirdi. “2031 soruşturma var, bin 397’si hakkında iddianame düzenlenmiş. Yani her üç sorumludan biri şu ana kadar savcı karşısına bile çıkmamıştır. Karara bağlanan soruşturma sayısı 75’tir. Her yüz aileden 97’sinin adalet beklentisi devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Sorumluların yurt dışına kaçmasından ve izini kaybettirmesinden dolayı mağdur olan insanlar bulunduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI PROBLEMLER

Özel, meslek örgütlerinin dayanışma çabalarına rağmen devletin bu alanı düzenleyemediğini aktardı. “Yoğun bakım sorunu en büyük sorundur. Yoğun bakıma yatırılması gereken hastalar acil sedyelerinde beklemekte. Deprem bölgesinde yüzlerce okul yıkılmıştır. Açtık denilen okulların çoğu konteyner okullardır. Sağlıksız, elverişsiz, eğitime uygun olmayan şartlarda öğrenciler yıllarını kaybetmektedir.” diyerek yaşanan durumu eleştirdi. Özel ayrıca, geçmişte yaşanan Van depremiyle ilgili bir örnek vererek durumun ciddiyetine dikkat çekti.