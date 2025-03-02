CHP Lideri Özgür Özel’den Grand Kartal Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar, hesap sormuyorlar” dedi. Yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak gecesi çıkan yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybetmiş ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 31 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22’si tutuklanmıştı. Facianın ardından ikinci kez bölgeye gelen Özgür Özel, 78 kişiye mezar olan otelde detaylı incelemelerde bulundu.

SORUMLULUĞU ARTTIRAN İFADELER

Özel, İçişleri ve Kültür ile Turizm Bakanları hakkında da eleştirilerde bulundu. “40 gün önce bir facia yaşadık ve 78 canımızı kaybettik. Olaydan sonra bölgeye geldim ve grup toplantılarında facianın sorumluluğunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi için verilen devlet sözünün takipçisi olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bölgedeki başka bir otelde İçişleri Bakanı’nın, mülkiye müfettişleriyle güçlü bir kadro olduğunu ve en geç 10 gün içinde tüm yönleriyle sorumluların ortaya çıkarılacağını ifade etmişti. O gün sorumlu konuşanlar bir daha bu konuda konuşmadılar” şeklinde konuştu.

İNSAN HAYATI ÜZERINDEKİ CİDDİ İHLAL

Özgür Özel, bilirkişi raporuna değinerek, “Bu çağda her yerde yangın olur ama 78 kişi burada yanar. Madende 300 kişi ölür, 28 kişi ölür. Okula giden serviste çocuk unutulur ölür. Tuhaf ölümler ülkesi, elektrik tamiratına giden kişiler gölün ortasında donarak ölür mü?” diyerek ülkedeki ölümlerle ilgili endişelerini dile getirdi. “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar” dedi. Ramazan’ın ikinci günü ve facianın 40’ıncı gününde tekrar bölgeye geldiğini dile getiren Özel, “Mezarlıkları ziyaret edeceğiz, ardından iftar programımıza katılacağız. İçi acımayanlar memleketi bu hale getirdi. Bir daha bu memleketin evlatlarının yüreği yanmasın diye hesap sormayanlardan hesap sormak zorundayız” şeklinde konuştu.

– BOLU