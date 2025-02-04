Chp Lideri Özgür Özel’den Kartalkaya Eleştirisi

GRUP TOPLANTISI GÜNÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün grup toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de kendi grup toplantısını yapıyor. Toplantı öncesinde CHP’ye iki yeni katılım oldu. Demokrat Parti’den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak görev yapan Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, CHP’ye katıldı. Enginyurt ve Uzun’un rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

KARTALKAYA FACİASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kartalkaya faciası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. “78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kartalkaya faciasının üzerinden tam iki hafta geçti. İçişleri Bakanı, olay günü tüm sorumluların 10 gün içinde belirleneceğini taahhüt etti. Bugün o sözün üzerinden tam 14 gün geçti, sorumlular ortada yok.” şeklinde vurgu yaptı. Ayrıca, Adalet Bakanı’nın daha önce görevlendirdiği bilirkişi heyetinin raporu ile ilgili eleştirilerde bulundu ve “Ortada hiçbir rapor yok” ifadesini kullandı.

DEPERN YILDÖNÜMÜ VE SORUNLAR

CHP, önümüzdeki üç gün boyunca depremde hasar gören illerde bulunacak. Özel, “8-10 Şubat tarihlerinde Erdoğan yaptığı açıklamada, 650 bin konutun yıkıldığını ve devletin güçlü olduğunu söyledi” diyerek, depremin birinci yılı sonunda yalnızca 18 bin 19 konut teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, “Daha önce yapılan yargılamalar tam bir fiyaskodur” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME KAYBETTİĞİ YILLAR

Özel’in eğitim alanındaki sıkıntılara dikkat çektiği bölümü de önemliydi. “Meslek örgütlerinin gönüllü dayanışma çabasına rağmen bu alanı devlet hala regüle edememiştir” dedi ve deprem bölgesindeki okulların durumunu eleştirdi. “Açtık denilen okulların çoğu konteyner okullardır, sağlıksız ve eğitime uygun olmayan şartlarda öğrenciler yıllarını kaybetmektedir” şeklinde konuştu.