CHP Lideri Özgür Özel, Kadıköy’de mitingde konuştu. Yoksulluk ve işsizlik üzerine dikkat çekti. “Birlik değil, ikilik yok!” dedi. Dayanışma kitapları dağıttıklarını belirtti. Haksızlıklar karşısında duracaklarını vurguladı. İşbirlikçilere yanıt vereceklerini açıkladı

MITİNGDE KONUŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen mitingler çerçevesinde Kadıköy’de katılımcılara seslendi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla yapılan etkinlikte, mitinge katılan kişi sayısının 125 bin olduğu bilgisini paylaştı. Özel, Türkiye’deki resmi veriler doğrultusunda 88 bin lira altında gelire sahip olanların yoksul olarak tanımlandığını belirterek, orta sınıfın yok olduğunu ve emeklilerin açlık sınırının altında yaşam sürdüğünü ifade etti. Özel, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip olduğunu savunarak, “Tek haneli enflasyonu alıp TÜİK’e göre bile yüzde 86’ya çıkaran, gerçekte 2 yıl boyunca yüzde 100 enflasyonla fakiri ezen, yoksulu yoksullaştıran bir iktidar ile karşı karşıyayız.” diye konuştu. Ayrıca, Türkiye’de işsizlik probleminin büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, Avrupa’nın 27 ülkesinde toplamda 13 milyon işsiz varken, Türkiye’de bu sayının 13,5 milyon olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU ÜZERİNE

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının üzerinden 175 gün geçtiğini hatırlatan Özel, bu süreçte ortaya atılan iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı. “175 gündür bir yalan atıyorlar, balonu şişiriyorlar, patlatıyoruz, yenisini şişirmeye çalışıyorlar.” diyen Özel, ellerinde artık “delik deşik bir balon” olduğunu ifade etti. İddiaların gizli tanıklarla veya iftiralarla desteklenemediğini belirten Özel, “Biz onların bizi değil, bizim onları yargılayacağımız iddianameyi bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, belediyelere yönelik soruşturmaların ardından yapılan eylemlere katılan öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Elinde bir kitap tutarak, “19 Mart darbesinin bütün mağdurları için…” sözleriyle bir dayanışma projesi hakkında bilgi verdi.

YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara değinen Özel, “İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı nedir?” diyerek yargı sistemindeki çeteleşmeyi eleştirdi. Partiye yönelik saldırılarla ilgili kararlara tepki gösteren Özel, “Bu zalimliğe karşı partimizin gösterdiği dirence karşı hapiste canımıza kastedenler İstanbul’da evimize saldırdılar.” ifadesini kullandı. Özel, parti içindeki birlik ve dayanışmanın devam ettiğini belirtti.

PARTİ İÇİ DAYANIŞMA VE MAĞDURLARIN DESTEKLENMESİ

Özel, partiyi destekleyenlere teşekkür ederek, partide uluslararası bir anlayışın bulunduğunu dile getirdi. “Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, kumpas kuranlar, CHP’yi çatırdatacağız…” şeklinde sözler sarf eden Özel, bu tür planların başarılı olamayacağını vurguladı. Ayrıca, partide bulunan bazı kişilerin daha önce atıldığını hatırlatarak, bu kişilerin örgütlü bir şekilde yeniden göreve getirilmek istendiğini ifade etti. Olayların nasıl planlandığını ve mahkeme süreçlerini de aydınlatacaklarını belirten Özel, bu dönemde partinin il binasının taşınmasının ardından yaşanan yargı sorunlarına da değindi.

HAKİMİYET AÇIKLAMASI

Özel, İstanbul’daki partinin yeni adresine yönelik dirençlerin ve yaşanan sorunların devam ettiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ve valilikle yaşanan sorunları dile getirerek, muhalefet üzerindeki baskının arttığını ifade etti. “Dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darbedenleri…” diyerek, karşılaştıkları haksızlıkları sıraladı. Bu durumların altını çizen Özel, meydanlarda direnişin devam edeceğini ve haksızlıklara karşı duracaklarını açıkladı.