Chp Lideri Özgür Özel, saldırıya uğradı. Yargı süreci başlatıldı, sorumlu aranıyor

ÖZGÜR ÖZEL’İN SALDIRI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da vefat eden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenden çıkarken saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan olay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, saldırının bir talimat doğrultusunda gerçekleştirildiğine inandığını ve emniyet müdür yardımcısını olayın sorumlusunun olarak gördüğünü belirtti. “Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması” ifadelerini kullanan Özel, konunun dikkatli bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

SALDIRGANIN İKİ SAAT ÖNCE ORADA OLDUĞU

Özgür Özel, saldırganın törenden iki saat önce orada beklediğini açıkladı. “Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al” diyerek, bu durumun tehlikeli olduğunu ifade etti. Ayrıca, devlet protokolünde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özel, koruma ekiplerinin ve kendisinin nasıl bir tehdit altında kaldığını gözler önüne serdi. Saldırganın kendisine zarar vermek için açık bir fırsat beklediğini düşündüğünü söyledi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE CEVAP BEKLENEN SORULAR

Saldırı sonrası güvenlik yetkililerinin durumu çözmekte eksik kaldığını savunan Özel, “Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir” dedi. Olayla ilgili Türkiye’de birçok üst düzey yetkilinin, hızlıca “bizimle bir ilgisi yok” dediğini belirtti. Özel’in vurguladığı bir diğer nokta ise, polis ve koruma ekiplerinin kendilerini nasıl korumaya alacaklarını düşünürken yaşadığı sıkıntıydı. Kendisi ile birlikte bir soruşturmanın açıldığını ve bunun gerekliliğini savundu. Özel, bu kişiye, “Özgür Özel’in buradan yürümesini neden zorladın” diye sorulmasını istedi.