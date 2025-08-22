CHP Lideri Özgür Özel, “Türkiye’nin Umudu Kardeşliktir.” dedi. Sivas’ta mitingde kardeşlik vurguladı. “Adalet ve Eşitlik İçin Buradayız.” açıklamasında bulundu. Filistin’e destek verilmelidir, dedi. “Türkiye’nin İyi Yönetilmeye İhtiyacı Var.” ifade etti. 50’nci Miting Beyoğlu’nda

ÖZGÜR ÖZEL’DEN UMUT DOLU MESAJLAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin umudunun “kardeşlikte, birlikte, beraberlikte” olduğunu ifade etti. Özel, bu umudun, “100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da CHP’nin, Cumhuriyetçilerin, bütün Atatürkçülerin, vatanseverlerin, demokratların bir araya gelmesinde” yattığını söyledi. Sivas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, bu kentin milli mücadelenin ateşlendiği yer olduğunu hatırlattı.

SİVAS’TA ELDEN GELENİ YAPMA HEDEFİ

Özel, Sivas’ta partinin ilk kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, “Doğduğumuz ve büyüdüğümüz yerdeyiz” dedi. İlk seçimlerde Sivas’ta CHP’yi birinci parti, Türkiye’de de iktidar yapmak için kararlı olduklarını belirten Özel, işsizlik, geçim sıkıntısı ve yatırım eksikliği sebebiyle vatandaşların şehirden göç ettiğini vurguladı. CHP iktidarında Sivas’ın kalkınacağını, güçleneceğini ve zenginleşeceğini ifade etti.

İKTİDAR POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Özel, mevcut iktidarın tarım ve ekonomi politikalarını eleştirerek, “Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olmalıdır. Çiftçilere kanunlarda yazan destekler verilmeli” dedi. Ayrıca, memurlara hak ettiği zammın verilmesi, atanmayan öğretmenlerin atanması ve staj mağdurlarının seslerinin duyulması gerektiğini ifade etti. “Artık toplumun tüm kesimlerinin sorunları çözülmelidir” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN UMUDU MEYDANDA

İktidara geldiklerinde Türkiye’yi hak ettiği gibi yöneteceklerini savunan Özel, “Türkiye’nin umudu bu meydandadır” dedi. Adalet, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için halkın bir araya geldiğini vurguladı. Ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklanmasını hatırlatarak, Beyoğlu Belediyesi meclisindeki başkanlık seçiminde başarı sağladıklarını ifade etti.

FİLİSTİN’E DESTEK ÇAĞRISI

Özel, Gazze’deki katliam konusuna da değinerek, iktidarın bu duruma sessiz kaldığını belirtti. CHP olarak TBMM’yi gelecek hafta Filistin için olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı ve “Filistin’e destek çıkma zamanıdır” dedi. Dış politikada eşitlikçi ve halktan yana bir yaklaşımın izleneceğini ifade eden Özel, Türkiye’nin yeni bir iktidara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Gelecek hafta 50. mitinglerini Beyoğlu’nda gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.