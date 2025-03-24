CHP Liderinden Boykot Çağrısı: ETS de Listede

CHP GENEL BAŞKANINDAN BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmalar nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, tutuklanmasıyla başlayan süreç üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yeniden bir araya gelen kalabalığa hitap etti. Konuşmasında belirli firmaları hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Peki, ETS boykot ediliyor mu? ETS neden boykot ediliyor?

MEDYAYA VE FİRMALARA YÖNELİK ÇAĞRILAR

Özel, daha önce Saraçhane’deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot tehdit ederken, bu sefer firma firma isim vererek açıkça boykot çağrısında bulundu. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim, ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!” şeklinde bir vurguda bulundu.

DAHA FAZLA FİRMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Özel, “Idefix diye bir şey var, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” diyerek dikkat çekti. Kilim Mobilya hakkında da “Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın” çağrısı yaptı. Gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” diye seslendiğini belirterek, “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!” dedi.

BOYKOTUN GEREKEN NEDENLERİ

Özel, “TRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın” ifadeleriyle medyayı da hedef aldı. Ayrıca, Milli Piyango, Misli.com ve iddaa.com gibi platformlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.