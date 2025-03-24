CHP Liderinden Espressolab Boykot Çağrısı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerin merkezi İBB yerleşkesi olan Saraçhane oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada kalabalığa bir kez daha seslenerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle Espressolab’ın boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

ESPRESSOLAB BOYKOTU NEDENİ

Espressolab’ın neden boykot edildiğine dair soruları yanıtlayan Özgür Özel, Saraçhane’de gerçekleşen gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını hedef aldı. Bu kez isim vererek sert eleştirilerde bulundu. Özel, “Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

MEDYAYA YÖNELİK TEHDİTLER

Özel, bu açıklamalarıyla birlikte medyaya yönelik tehditlerini de sürdürdü. “Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim.” ifadesini kullandı. Medya kuruluşlarını izleme konusunda tavsiyelerde bulunan Özel, önemli şeyler söylediklerinde bu kanalların vermesi gerektiğini, vermezlerse “dibi göreceklerini” belirtti. “Biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz.” diyerek protestolarının devam edeceğini duyurdu.