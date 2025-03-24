CHP Liderinden Medya Boykotu Çağrısı

ÖZGÜR ÖZEL’İN SARAÇHANE’DEKİ KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlayan soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sürecinde bir kez daha kalabalığa hitap etti. Kalabalık, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesinin önünde toplandı.

MEDYA KURULUŞLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterilere yer vermeyen medya kuruluşlarını boykot ile tehdit etti. Bu sefer firma firma isim vererek boykot talebini dile getirdi. “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” şeklinde sözler sarf eden Özel’in açıkladığı boykot listesi de merakla bekleniyor.