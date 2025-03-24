Haberler

CHP Liderinden Medya Boykotu Çağrısı

ÖZGÜR ÖZEL’İN SARAÇHANE’DEKİ KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlayan soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sürecinde bir kez daha kalabalığa hitap etti. Kalabalık, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesinin önünde toplandı.

MEDYA KURULUŞLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterilere yer vermeyen medya kuruluşlarını boykot ile tehdit etti. Bu sefer firma firma isim vererek boykot talebini dile getirdi. “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” şeklinde sözler sarf eden Özel’in açıkladığı boykot listesi de merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Espressolab’in Sahibi ve Hedefleri Kimlerdir?

Espressolab, Türkiye'nin yenilikçi kahve zincirlerinden biri olup 2014'te İstanbul'da kurulmuştur ve gurme kahve kültürüne farklı lezzetler sunmaktadır.
Haberler

CHP Liderinden Espressolab Boykot Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Espressolab'ı isim vererek boykot edeceğini duyurdu ve kahve tüketmeyeceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.