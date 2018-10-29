CHP’lilerden Anıtkabir’e yürüyüş

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Teşkilatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Anıtkabir’e yürüdü.

CHP Ankara İl ve İlçe Teşkilatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Anıtkabir’e yürüdü. Yürüyüşe, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Selahattin Emre, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile ilçe başkanlarının yanı sıra Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

İl Başkanı Rıfkı Güvener’in partililere seslenişinin ardından CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Deniz Bozkurt, kalabalığa ‘Andımız’ı okuttu. CHP’liler, ‘Andımız’ın okunmasının ardından 1. TBMM binası önünden hareket ederek, sloganlar ve müzik grubu eşliğinde Anıtkabir’e yürüdü.