Chp’liler, İmamoğlu İçin Sandık Başında

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENİYOR

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştireceği ön seçim için bugünkü sandık başına gidiyor. 08.00 itibarıyla başlayan ve 81 ili kapsayan bu ön seçimde, CHP’liler il ve ilçe başkanlıkları, partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

OY KULLANIMI İÇİN HAZIRLIK BÜYÜK

Oy işlemleri için toplamda 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği bu seçimde, her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli yer alıyor. Oy verme işleminin 08.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte, saat 17.00’de sona ermesi bekleniyor. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla oluşturulan bu 5 bin 600 sandıkta bir dayanışma sandığı da bulunacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışacağı bu seçimde, parti üyesi olmayan vatandaşlar da İmamoğlu’na destek vermek amacıyla seçim bölgelerine giderek oy kullanabiliyor. CHP’nin resmi hesabından yapılan duyuruda, “Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00 – 17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.