CHP, Mahkeme Kararına İtiraz Etti.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihinde verdiği, parti il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, söz konusu kararın Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim hukukunun temel ilkeleriyle çeliştiği belirtilerek, kararın iptal edilmesi talep edildi. CHP, mahkemenin il yönetiminin görevlerini yerine getirmek üzere atadığı 5 kişinin görevlendirilmesine yönelik bu karara itiraz etti. Mahkeme tarafından verilen bu kararın siyasi parti kongrelerinde yapılan seçimlere dair itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği vurgulandı. Dilekçede, mahkemenin bu alanda görevli olmamasına rağmen parti organlarını görevden alarak geçici bir kurul atadığı ifade edildi.

mahkemenin MÜDAHALESİ

İtiraz dilekçesinde, “Bu karar Türk yargı tarihinde emsali bulunmayan bir görev gasbıdır. Mahkeme kendisini seçim kurulu yerine koymuş, seçim sonuçlarına müdahale etmiştir. Kongre seçimleri ilçe seçim kurulu gözetiminde yapılmış ve mazbata ile kesinleşmiştir. Buna rağmen mahkemenin verdiği karar, açıkça hukuka aykırıdır.” denildi. Ayrıca kararın somut delillere dayanmadığı ve “Ülkenin birinci partisinin bir kongresi iptal edilmiş, ancak hangi somut delille bu kararların verildiği ortaya konmamıştır.” ifadesiyle eleştirildi.

demokratik DÜZENİ TEHLİKE ALTINA ALAN KARAR

Dilekçede, kararın yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’deki demokratik düzene yönelik olduğu ifade edildi. “Davada karşı karşıya kalınan durum anayasasızlaştırma sürecinin bir parçasıdır.” denildi. Ayrıca, seçim yargısından alınamayacak bir kararın adliye mahkemesinden alınmaya çalışıldığı belirtildi. Daha önce açılan 9 davada reddedilen taleplerin, bu 10’uncu dava ile birlikte tedbir kararıyla kabul edildiği, böylece Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerinin bypass edildiği kaydedildi. Dilekçede, “Karar, kimin partiyi yöneteceğine hükmetmektedir. Seçilmiş yöneticiler yerine mahkemece belirlenmiş kişilerin yıllarca partiyi yönetmesi olasılığı doğmuştur.” denildi.

SONUÇ VE ETKİLERİ

Eğer bu karar emsal alınırsa, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de adliye mahkemeleri tarafından iptal edilmesi durumunun gündeme gelebileceği uyarısında bulunuldu. Dilekçede, “2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararı, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu kadar akla ve mantığa da aykırıdır. Bu karar yok hükmündedir. CHP, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak yargı eliyle tasfiye edilemez.” ifadelerine yer verildi.