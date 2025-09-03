Chp, Mahkeme Kararına İtiraz Etti

CHP’NİN İTİRAZI VE HUKUKSAL ARGÜMANLARI

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ve partinin İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 2 Eylül 2025 tarihli karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, bu kararın Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu ifade edilerek, kaldırılması talep edildi. CHP, söz konusu mahkemenin il yönetimine yönelik tedbir kararına karşı, geçici bir kurul oluşturulmasını da eleştirdi.

SEÇİM KURULU GÖREVSİZLİĞİ

Partinin avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Siyasi parti kongrelerinde yapılan seçimlere yönelik itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği” hatırlatıldı. Dilekçede, mahkemenin bu alanda görevsiz olduğu ifade edilerek, seçim sonuçlarına müdahale edildiği vurgulandı. “Bu karar Türk yargı tarihinde emsali bulunmayan bir görev gasbıdır. Mahkeme kendisini seçim kurulu yerine koymuş,” denildi.

DAYANAĞI OLMAYAN IDDIALAR

İtirazda yer alan iddiaların somut delillere dayanmadığına dikkat çekildi. “Ülkenin birinci partisinin bir kongresi iptal edilmiş, ancak hangi somut delille bu kararların verildiği ortaya konmamıştır” ifadesi kullanıldı. İrade fesadı iddiasının somutlaştırılamadığı, hiçbir delegenin istemi dışında oy kullandığına dair bir tespit bulunmadığı belirtildi.

DEMOKRATİK DÜZENİN TEHDİDİ

Kararın yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’deki demokratik düzene yönelik bir tehdit olduğunun altı çizildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Davada karşı karşıya kalınan durum anayasasızlaştırma sürecinin bir parçasıdır. Seçim yargısından alınamayacak karar, adliye mahkemesinden alınmaya çalışılmıştır.” Ayrıca, “Bu durum siyasi partilerin kendi iradesiyle yönetilmesi ilkesine aykırıdır,” denildi. 2 Eylül 2025 tarihli bu ihtiyati tedbir kararının, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na da aykırı olduğu, dolayısıyla yok hükmünde olduğu vurgulandı. CHP, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak yargı eliyle tasfiye edilemeyeceğini belirtti.