CHP Malatya’da Önseçim Sona Erdi

HABERİN SONUÇLARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanlığı önseçimi, Malatya’da da dahil olmak üzere yurt genelinde saat 19:00’da tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu’na toplam 87 bin 408 kişi oy verdi. CHP Malatya örgütünde 13 bin 535 üye bulunuyor ve 35 sandıkta İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için 11 bin 94 üye oy kullandı. İmamoğlu ile dayanışma sandıklarında ise il genelinde 76 bin 314 vatandaş oy verdi. Toplam oy sayısı İmamoğlu için 87 bin 408 olarak kaydedildi.

İLÇE BAZINDA OY DAĞILIMI

Yeşilyurt ilçesinde 3 bin 819 üye yer alıyor ve bunlardan 3 bin 282 üye İmamoğlu’na oy verdi. Battalgazi ilçesinde ise 2 bin 268 üyeden 2 bin 47’si İmamoğlu için oy kullandı. Yeşilyurt’ta dayanışma sandığına gidenlerin sayısı 41 bin 929, Battalgazi’de ise 13 bin 192 kişiyi buldu.

AÇIKLAMALAR VE TEŞEKKÜRLER

Oy sayımlarının ardından CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Özellikle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerinde bizimle dayanışma gösteren, demokrasiyi savunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler, bu zor günlerde birleşerek kazanacağımızı gördük. Çünkü biliyoruz ki ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!’” dedi. Yıldız, partinin ön seçim hazırlıklarının yalnızca üyelere yönelik olduğunu ancak dayanışma sandıkları sayesinde üye olmayanların da oy kullanma imkanı bulduğunu belirtti. Aynı zamanda, Malatya genelinde büyük bir demokrasi şöleni yaşandığını vurguladı ve destek veren tüm vatandaşlara minnettarlığını dile getirdi. Yıldız, “Onlar var oldukça, demokrasi var olacak! Bizler de onlardan aldığımız güçle daha cesur ve kararlı bir siyaset yapmaya ve bu iktidarı göndermeye söz veriyoruz.” şeklinde konuştu.