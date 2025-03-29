CHP Maltepe Mitingi Ulaşım Rehberi

CHP MİTİNGİNE DESTEK AMAÇLI DÜZENLENİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek sunmak için 29 Mart 2025 Cumartesi günü bir miting düzenliyor. Bu etkinliğe yurt içinden ve çevre illerden çok sayıda kişi katılması bekleniyor. Etkinlik alanına gitmek isteyen vatandaşlar ise “Maltepe miting alanı nerede?” ve “Toplu taşıma ile nasıl gidilir?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Miting alanına ulaşmak için Marmaray, metro, otobüs ve vapur gibi çeşitli ulaşım alternatifleri mevcut. İşte Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’na ulaşım rehberi ve miting ile ilgili bilgilere dair detaylar.

ULAŞIM HAKKINDA BİLGİLER

Maltepe miting alanına gitmek isteyenler, belirli hatları kullanarak Maltepe Sahil durağında inebilir ve oradan etkinlik alanına yürüyerek ulaşabilir. Bunun için hangi ulaşım araçlarının hizmet verdiği konusunu araştırmak önemli. Maltepe miting alanına hangi otobüslerin gittiğini öğrenmek, katılımcılar için faydalı bilgiler arasında yer alıyor.