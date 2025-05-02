CHP Mersin Milletvekili Ağaç Kesimine Tepki!

MERKEZİ YERLERDEKİ NARENCİYE AĞAÇLARI KESİLİYOR

Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe beldesinde, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 25-30 yaşlarındaki narenciye ağaçlarını, orman arazisi ve ağaçlandırma çalışmaları gerekçesiyle kesmeye çalıştığını duyurdu. Çakır, “İşte yeşil burada, işte narenciye burada, işte zeytin burada. Zaten ağaçlanmış, neden sökmek istiyorsunuz? Durdurun bu rezaleti diyorum” dedi.

KESİME TEPKİ GÖSTEREN ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Davultepe beldesinde, 25 ila 50 yaş arasındaki narenciye ağaçları ve çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından orman arazisi olduğu ve fide ekimi yapılacağı iddiasıyla kesiliyor. CHP Mersin Milletvekili Çakır, bölgeyi ziyaret ederek kesime karşı çıkan çiftçilerle buluştu. Çakır, “Bu güzelim yerleri söküp de yeniden fide ekecekler” dedi.

DEVLET MEMURUNDAN ALDIĞI BİLGİLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Çakır, “Bugün yetişmiş narenciye ağaçlarını söküyorlar ve devlet memurunun bana verdiği bilgiye göre ‘bunu söküp yerine ağaçlandırma yapacağız’ diyor” ifadelerini kullandı. “Zaten limon para etmedi, üretici mağdur, millet isyanda. Yani bunu söküp de hangi ekonomiye katkı sağlayacaksınız? Bu güzelim yerleri söküp de yeniden fide ekecekler.” diye ekledi. Çakır, bunun hesabını kim verecek sorusunu da sorarak, “Ben millet adına yetkililere ‘imdat’ diyorum. Durdurun bu rezaleti diyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü.