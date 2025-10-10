CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış Gülnar’da Temas Kurdu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu. Bu ziyarette Kış’a CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer yetkililer eşlik etti. Heyet, CHP Gülnar İlçe Başkanı Bayram Ali Dede’yi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HALKIN TALEPLERİNİ DİNLEMEK İÇİN SAHADALAR

Gülcan Kış, burada yaptığı açıklamada, “halkın taleplerini dinlemek için sahada olduklarını” ifade etti. Koral Ömür ise, “omuz omuza çalışarak partilerini daha ileriye taşıyacaklarını” belirtti.