CHP, Millet İradesine Sahip Çıkıyor

CHP’NİN MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIŞI

“Bu yapılan yargılama hukuki ise hiçbir şey yapmayın, inanmıyorsanız bu kardeşinize el sallayın.” Bu sözlerle milletvekillerine seslenen CHP’li yetkililer, kalabalığın enerjisini dile getirdi. “Çek bakalım milyonları, çek bakalım milyonları, çek bakalım Konya’nın vicdanını… Siz hiçbir şey yapmayın,” diyerek, toplumun gözlemci olmasını ve süreci sorgulamasını istediler.

BERABERLİK VE HİZMET MESAJI

“Burayı çek, gelip de buradan bizi izleyen birinize randevu vermeyeceğim, ama milletvekili ama il başkanı ama belediye başkanı.” diyerek, randevu verilmediğini belirten konuşmacı, kalabalığa katılmanın önemine vurgu yaptı. “Madem bu kalabalığa karışmazsın, özel kaleme talimat, 6 ay buradaki kimseye randevu yok.” ifadeleriyle katılımın kısıtlandığını ortaya koydu. “Sanki para alıyoruz, gelmiş biletsiz buradan izliyor,” diyerek geçmişteki algılara eleştiri yöneltti ve kalabalığın safında olmaya dikkat çekti.

PARTİ ÜYELİĞİ VE KATILIM

“Birinizi almayacağım yanıma. Bunlar parti üyesi.” sözleriyle parti dinamiklerini vurgulayan konuşmacı, anayasal hakların ve yerel halkın denetim mekanizmasının önemine dikkat çekiyor. “Parti üyesi olmayan burada, Konya’nın evladı burada.” ifadesi, yerel halkın temsil edilmesinin gerekliliğini ifade ediyor. Partinin belediye başkanının da oradan izliyor olması, partinin toplumsal etkisini ve katılımcı yönetim anlayışını hatırlatıyor.